5 Berita Terpopuler: Seskab Teddy Sentil Menteri Rosan, Ada yang Harus Diluruskan

Senin, 23 Februari 2026 – 06:53 WIB
Seskab Teddy “menyentil” Menteri Rosan usai konferensi pers dengan agenda perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia-Amerika Serikat yang disiarkan oleh kanal Youtube Resmi Sekretariat Presiden, pada Jumat (20/2). Foto: tangkapan layar kanal Youtube Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Minggu (22/2) tentang Seskab Teddy sentil Menteri Rosan, BGN meluruskan laba mitra, hingga 18 organisasi PPPK bergerilya. Simak selengkapnya!

1. 18 Organisasi PPPK Bergerilya ke DPR RI, Minta Dukungan 8 Fraksi

Sebanyak 18 organisasi PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih bergerilya ke DPR RI. 

Mereka meminta dukungan delapan fraksi untuk memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan dukungan fraksi-fraksi di DPR RI sangat penting.

2. Seskab Teddy Sentil Menteri Rosan, Tak Terima Cuma Dijadikan Pajangan saat Konpers

5 berita terpopuler sepanjang Minggu (22/2) tentang Seskab Teddy sentil Menteri Rosan, BGN meluruskan laba mitra, hingga 18 organisasi PPPK bergerilya.

