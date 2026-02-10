Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Sindiran Terlontar, PPPK Paruh Waktu & Downgrade Harus Kompak, Seluruh Persoalan Harus Tuntas

Selasa, 10 Februari 2026 – 07:59 WIB
PPPK Paruh Waktu butuh regulasi yang jelas dalam pengangkatan menjadi PPPK full time. Ilustrasi Foto: ANTARA /Nova Wahyudi

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (9/2) tentang sindiran terlontar dari Pramono Anung soal pejabat blusukan, PPPK paruh waktu dan downgrade harus kompak, hingga seluruh persoalan Papua hari tuntas. Simak selengkapnya!

1. PPPK Paruh Waktu & Downgrade Harus Kompak Memperjuangkan Regulasi Peningkatan Status

PPPK Paruh Waktu dan downgrade harus kompak memperjuangkan regulasi peningkatan status penuh waktu. 

PPPK Paruh Waktu downgrade merupakan istilah untuk menyebut honorer database BKN yang seharusnya diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Namun, lantaran terbatasnya formasi PPPK full time, maka mereka masuk skema PPPK paruh waktu.

Istilah PPPK downgrade juga untuk honorer yang saat melamar PPPK terpaksa menggunakan level ijazah yang disesuaikan dengan formasi yang tersedia. Misal yang bersangkutan sebenarnya punya ijazah S1, tetapi karena formasi terbatas, maka menggunakan ijazah SLTA.

5 berita terpopuler sepanjang Senin (9/2) tentang sindiran terlontar dari Pramono Anung soal pejabat blusukan, PPPK paruh waktu dan downgrade harus kompak

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  Pramono  KPK  korupsi 
