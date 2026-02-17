Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Sinyal dari BKN soal Alih Status PNS Bikin Kecewa, Peringatan Muncul, Guru PPPK Ini Sudah Siap

Selasa, 17 Februari 2026 – 08:33 WIB
Guru PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (16/2) tentang sinyal dari BKN soal alih status menjadi PNS bikin kecewa, peringatan muncul dari BMKG, hingga guru PPPK ini mengaku siap maju jadi gubernur. Simak selengkapnya!

1. Sinyal dari BKN soal Tuntutan Guru PPPK Alih Status menjadi PNS, Jangan Kecewa ya

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan tanggapan mengenai tuntutan para guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk alih status menjadi PNS. 

Diketahui, tuntutan alih status kencang disuarakan kalangan guru PPPK, lantaran pemerintah berencana mengalihkan dosen PPPK menjadi PNS. 

Jika dosen PPPK bisa alih status menjadi PNS, mengapa guru PPPK tidak? Toh, dosen dan guru dinaungi undang-undang yang sama, yakni UU Nomor 14 Tahun 2005? Begitu alasan para guru PPPK menyuarakan aspirasinya.

2. Guru PPPK Ini Maju Jadi Cabup Karanganyar, Dapat Ilham di Gua Syekh Maulana Maghribi?

