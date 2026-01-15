Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: SK Kontrak Kerja PPPK Hingga BUP Ditarik, Pemutusan Kontrak PPPK Berpotensi Memicu Gejolak, Catat Ya!

Kamis, 15 Januari 2026 – 07:12 WIB
5 Berita Terpopuler: SK Kontrak Kerja PPPK Hingga BUP Ditarik, Pemutusan Kontrak PPPK Berpotensi Memicu Gejolak, Catat Ya! - JPNN.COM
SK kontrak kerja PPPK hingga BUP ditarik, lalu diubah jadi 5 tahunan, pengurus P-PPPK RI Ponorogo Ajun melontaran kritikan tajam. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (14/1) tentang SK kontrak kerja PPPK hingga BUP ditarik, pemutusan kontrak PPPK berpotensi memicu gejolak, hingga catat ya ini 3 jenis jabatan SPPG yang diisi PPPK. Simak selengkapnya! 

1. Pemutusan Kontrak PPPK Berpotensi Memicu Gejolak, Jangan Disepelekan

Pemutusan kontrak PPPK formasi 2021 berpotensi berdampak pada kekecewaan massal yang memicu gejolak sosial. 

Baca Juga:

Diketahui, sejumlah pemda tidak memperpanjang kontrak sebagian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Pemutusan kontrak PPPK antara lain terjadi di Kabupaten Deli Serdang (Sumut) dan Kabupaten Tuban (Jawa Timur).

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Pemutusan Kontrak PPPK Berpotensi Memicu Gejolak, Jangan Disepelekan

2. Catat ya, Hanya 3 Jenis Jabatan di SPPG yang Diisi PPPK

5 berita terpopuler sepanjang Rabu (14/1) tentang SK kontrak kerja PPPK hingga BUP ditarik, pemutusan kontrak PPPK berpotensi memicu gejolak

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  kontrak kerja PPPK  kontrak kerja  kontrak PPPK  PBNU 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp