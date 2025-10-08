5 Berita Terpopuler: Status Paruh Waktu PPPK Cuma Sebentar, Perjuangan Pengalihan ke PNS Dimulai, Tim Resmi Dibentuk

Rabu, 08 Oktober 2025 – 06:51 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (7/10) tentang status paruh waktu PPPK cuma sebentar, perjuangan pengalihan PPPK ke PNS dimulai, hingga tim resmi dibentuk untuk mencari PPPK paruh waktu siluman. Simak selengkapnya!

1. Status PPPK Paruh Waktu Hanya Sebentar, Instansi Dilarang Rekrut Honorer Baru

Status PPPK paruh waktu hanya sebentar, honorer pun diminta bersabar.

Namun, agar semua PPPK paruh waktu bisa dialihkan ke penuh waktu, setiap instansi dilarang merekrut honorer baru lagi.

Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Aba Subagja mengingatkan instansi pusat dan daerah untuk tidak merekrut honorer baru lagi.

Jika butuh ASN PPPK, maka instansi diharapkan mengalihkan PPPK paruh waktu ke penuh waktu.

