5 Berita Terpopuler: Sudah Ada Gambaran Alih Status PPPK Paruh Waktu ke Full Time, tetapi Bikin Tekanan Batin

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Rabu (4/2) tentang sudah ada gambaran alih status paruh waktu ke full time, tetapi pengangkatan PPPK hasil optimalisasi bikin tekanan batin, hingga OTT KPK kembali digelar. Simak selengkapnya!

1. Pengangkatan PPPK Hasil Optimalisasi Timbulkan Masalah Baru, Tekanan Batin

Pengangkatan PPPK hasil optimalisasi menimbulkan masalah baru.

Banyak di antaranya yang tertekan batin karena efek dari optimalisasi. Aidil Fitrisyah, salah satu PPPK hasil optimalisasi di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengatakan, kebijakan optimalisasi penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilaksanakan pemerintah pusat merupakan langkah strategis dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) serta pemerataan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan ini pada prinsipnya bertujuan memastikan tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai dan tersebar secara proporsional sesuai dengan kebutuhan organisasi pemerintah.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Pengangkatan PPPK Hasil Optimalisasi Timbulkan Masalah Baru, Tekanan Batin

2. Daftar Nama 16 Organisasi PPPK, Sudah Ada Gambaran Alih Status Paruh Waktu ke Full Time