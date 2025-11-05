Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Sudah Heboh, Kapan PPPK Paruh Waktu Diangkat jadi Full Time? Begini Kabar Terbarunya

Rabu, 05 November 2025 – 07:02 WIB
5 Berita Terpopuler: Sudah Heboh, Kapan PPPK Paruh Waktu Diangkat jadi Full Time? Begini Kabar Terbarunya - JPNN.COM
Sudah banyak honorer diangkat menjadi ASN PPPK dan PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (4/11) tentang sudah heboh soal isu miring PPPK, kapan PPPK paruh waktu diangkat full time? Hingga begini kabar terbaru OTT KPK di Riau. Simak selengkapnya! 

1. Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu 5 Tahun, Kapan Diangkat jadi Full Time?

Sebagian besar instansi pemda memberikan durasi kontrak kerja PPPK Paruh Waktu selama 1 tahun. 

Baca Juga:

Durasi kontrak kerja tersebut sesuai ketentuan Diktum ke-13 KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu. Diktum ke-13 KepmenPANRB 16 Tahun 2025 menyatakan, “Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK.”

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu 5 Tahun, Kapan Diangkat jadi Full Time?

Baca Juga:

2. Sudah Heboh Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Full Time, Ada Isu Miring

Belakangan ini sudah mulai heboh soal pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu atau full time. 

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (4/11) tentang sudah heboh soal isu miring PPPK, kapan PPPK paruh waktu diangkat full time?

