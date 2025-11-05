5 Berita Terpopuler: Sudah Heboh, Kapan PPPK Paruh Waktu Diangkat jadi Full Time? Begini Kabar Terbarunya

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (4/11) tentang sudah heboh soal isu miring PPPK, kapan PPPK paruh waktu diangkat full time? Hingga begini kabar terbaru OTT KPK di Riau. Simak selengkapnya!

1. Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu 5 Tahun, Kapan Diangkat jadi Full Time?

Sebagian besar instansi pemda memberikan durasi kontrak kerja PPPK Paruh Waktu selama 1 tahun.

Durasi kontrak kerja tersebut sesuai ketentuan Diktum ke-13 KepmenPANRB Nomor 16 Tahun 2025 tentang PPPK Paruh Waktu. Diktum ke-13 KepmenPANRB 16 Tahun 2025 menyatakan, “Masa perjanjian kerja PPPK Paruh Waktu ditetapkan setiap 1 tahun yang dituangkan dalam perjanjian kerja sampai dengan diangkat menjadi PPPK.”

2. Sudah Heboh Pengangkatan PPPK Paruh Waktu ke Full Time, Ada Isu Miring

Belakangan ini sudah mulai heboh soal pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi penuh waktu atau full time.