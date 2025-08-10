Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Surat dari MenPAN-RB Muncul, Umumkan Jadwal Pengadaan PPPK paruh waktu, Menteri Rini Punya Opsi

Minggu, 10 Agustus 2025 – 07:06 WIB
5 Berita Terpopuler: Surat dari MenPAN-RB Muncul, Umumkan Jadwal Pengadaan PPPK paruh waktu, Menteri Rini Punya Opsi - JPNN.COM
MenPAN-RB Rini Widyantin soal usulan PPPK Paruh waktu. Foto: Humas KemenPAN-RB

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (9/8) tentang surat dari MenPAN-RB terbaru muncul, jadwal pengadaan PPPK paruh waktu diumumkan, hingga ada opsi soal PPPK paruh waktu. Simak selengkapnya!

1. Surat MenPAN-RB Terbaru Soal Usulan PPPK Paruh Waktu, Cermati Ketentuan Urutan Prioritas

Surat MenPAN-RB terbaru soal usulan PPPK paruh waktu telah terbit.

Baca Juga:

Dalam surat Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tertanggal 8 Agustus 2025 ini berisi tentang pengadaan PPPK paruh waktu hingga ketentuan urutan prioritas.

Dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, ada beberapa poin penting yang disampaikan sebagai berikut: 1. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

Surat MenPAN-RB Terbaru Soal Usulan PPPK Paruh Waktu, Cermati Ketentuan Urutan Prioritas

2. MenPAN-RB Umumkan Jadwal Pengadaan PPPK Paruh Waktu, Makin Mepet, Aliansi R2 R3 Bersuara

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (9/8) tentang surat dari MenPAN-RB terbaru muncul, jadwal pengadaan PPPK paruh waktu diumumkan, hingga ada opsi soal PPPK

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  Menpan Rb  PPPK  honorer  menteri rini 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp