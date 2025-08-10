5 Berita Terpopuler: Surat dari MenPAN-RB Muncul, Umumkan Jadwal Pengadaan PPPK paruh waktu, Menteri Rini Punya Opsi

Minggu, 10 Agustus 2025 – 07:06 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (9/8) tentang surat dari MenPAN-RB terbaru muncul, jadwal pengadaan PPPK paruh waktu diumumkan, hingga ada opsi soal PPPK paruh waktu. Simak selengkapnya!

1. Surat MenPAN-RB Terbaru Soal Usulan PPPK Paruh Waktu, Cermati Ketentuan Urutan Prioritas

Surat MenPAN-RB terbaru soal usulan PPPK paruh waktu telah terbit.

Dalam surat Nomor B/3832/M.SM.01.00/2025 tertanggal 8 Agustus 2025 ini berisi tentang pengadaan PPPK paruh waktu hingga ketentuan urutan prioritas.

Dalam surat yang ditandatangani Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, ada beberapa poin penting yang disampaikan sebagai berikut: 1. Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

2. MenPAN-RB Umumkan Jadwal Pengadaan PPPK Paruh Waktu, Makin Mepet, Aliansi R2 R3 Bersuara