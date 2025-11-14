5 Berita Terpopuler: Surat KemenPAN-RB Terbit, Ada Kabar Baik Buat Guru Madrasah & Pendidikan Agama, tetapi PPPK Gelisah

Jumat, 14 November 2025 – 08:16 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (13/11) tentang surat KemenPAN_RB terbit, guru madrasah dan pendidikan agama bakal terima tunjangan, hingga PPPK gelisah karena terkendala tunjangan. Simak selengkapnya!

1. Survei Litbang Kompas: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Mencapai 76,2 Persen

Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru soal tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Riset tentang persepsi masyarakat dan evaluasi kinerja kepopisian itu dilakukan pada Oktober 2025.

Dari hasil survei yang dilansir pada Kamis, 13 November 2025, Polri mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 76,2 persen.

Jumlah itu dari kategori survei sangat percaya dan percaya.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Survei Litbang Kompas: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Mencapai 76,2 Persen