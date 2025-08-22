Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Surat MenPAN-RB Terbit, Usulan PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, tetapi Syaratnya Bikin Honorer Melongo

Jumat, 22 Agustus 2025 – 06:43 WIB
5 Berita Terpopuler: Surat MenPAN-RB Terbit, Usulan PPPK Paruh Waktu Diperpanjang, tetapi Syaratnya Bikin Honorer Melongo
Seluruh honorer di lingkup Pemkot Semarang diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (21/8) tentang surat MenPAN-RB soal usulan PPPK keluar, jadwal pengusulan PPPK paruh waktu sudah terungkap, hingga syarat honorer R2-R3T untuk jadi PPPK bikin melongo. Simak selengkapnya!

1. SE Terbaru MenPANRB: Jadwal Usulan PPPK Paruh Waktu Diperpanjang

SE Terbaru MenPANRB: Jadwal Usulan PPPK Paruh Waktu Diperpanjang

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menerbitkan surat edaran (SE) tentang Perpanjangan Waktu Pengusulan PPPK Paruh Waktu.

Keputusan Menteri Rini tertuang dalam SE Nomor: B/4014/M.SM.01.00/2025 tertanggal 20 Agustus 2025, ditujukan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian instansi pusat dan daerah.

“Memberikan perpanjangan tenggat waktu Pengusulan rincian kebutuhan PPPK Paruh Waktu yang semula berakhir tanggal 20 Agustus 2025 menjadi tanggal 25 Agustus 2025,” begitu petikan kalimat Menteri Rini dalam SE tersebut.

SE Terbaru MenPANRB: Jadwal Usulan PPPK Paruh Waktu Diperpanjang

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (21/8) tentang surat MenPAN-RB soal usulan PPPK keluar, tetapi syaratnya bikin honorer melongo

