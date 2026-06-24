5 Berita Terpopuler: Surat PPPK Paruh Waktu & Honorer Sampai kepada Presiden, BKN Buka Suara, Evaluasi Dimulai

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (23/6) tentang surat PPPK paruh waktu dan honorer telah sampai kepada Presiden, Waka BKN buka suara soal peningkatan status PPPK paruh waktu, hingga evaluasi PPPK dimulai. Simak selengkapnya!

1. Surat PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN Sampai ke Tangan Presiden Prabowo, Faisol Terharu

Surat PPPK paruh waktu dan honorer database BKN (Badan Kepegawaian Negara) akhirnya sampai ke tangan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika tidak kuasa menahan rasa haru setelah surat itu sampai ke tangan Prabowo.

"Alhamdulillah, Ya Allah. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah sudah saya berikan surat aspirasi PPPK paruh waktu dan honorer database BKN kepada Presiden Prabowo. Semoga dibaca dan dieksekusi," tutur Faisol kepada JPNN, Selasa (23/6).

Dia lantas membagikan video dan foto saat dirinya berusaha menyerahkan suratnya kepada presiden yang tengah menyapa warga Bangkalan, Jawa Timur, dari atas mobil RI 1.

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Surat PPPK Paruh Waktu & Honorer Database BKN Sampai ke Tangan Presiden Prabowo, Faisol Terharu

2. Penjelasan Waka BKN soal Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu, Menggembirakan