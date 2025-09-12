Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Syarat NIP PPPK Paruh Waktu Terbit, Ada SK Pengangkatan Juga, tetapi Server Pengisian DRH Down

Jumat, 12 September 2025 – 06:33 WIB
5 Berita Terpopuler: Syarat NIP PPPK Paruh Waktu Terbit, Ada SK Pengangkatan Juga, tetapi Server Pengisian DRH Down - JPNN.COM
Surat Pernyataan 5 Poin merupakan salah satu dokumen untuk pemberkasan NIP PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: ANTARA/Adiwinata Solihin.

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (11/9) tentang syarat NIP PPPK paruh waktu terbit, ada SK pengangkatan di SE Kepala BKN, hingga server pengisian DRH down. Simak selengkapnya!

1. SE Kepala BKN: Format Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu Cantumkan Gaji, Ada SK Pengangkatan

PPPK Paruh Waktu juga akan mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP), sebagaimana PNS dan PPPK Penuh Waktu. Saat ini, sejumlah daerah sudah mengumumkan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu.

Baca Juga:

Tahapan ini penting, karena nama-nama yang tertera dalam pengumuman sudah bisa melakukan pengisian DRH PPPK Paruh Waktu.

Setelah pengisian DRH, tahapan selanjutnya ialah usul penetapan NIP PPPK Paruh Waktu sampai dengan 20 September 2025.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Baca Juga:

SE Kepala BKN: Format Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu Cantumkan Gaji, Ada SK Pengangkatan

2. Honorer Mengantre SKCK, Server Down, Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Mepet

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (11/9) tentang syarat NIP PPPK paruh waktu terbit, ada SK pengangkatan di SE Kepala BKN, hingga server pengisian DRH down

