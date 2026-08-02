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5 Berita Terpopuler: Tak Akan PHK karena Ada Solusi Buat Gaji PPPK, Purbaya Tunggu Arahan Prabowo

Minggu, 02 Agustus 2026 – 07:19 WIB
5 Berita Terpopuler: Tak Akan PHK karena Ada Solusi Buat Gaji PPPK, Purbaya Tunggu Arahan Prabowo - JPNN.COM
Pemerintah pusat telah menyiapkan solusi untuk memastikan seluruh PPPK menerima gaji dan tidak ada PHK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (1/8) tentang tak kan ada PHK PPPK karena ada solusi buat gaji, Purbaya tunggu arahan Prabowo soal TKD tambahan. Simak selengkapnya!

1. Pemerintah Pusat Siapkan Solusi untuk Pastikan Seluruh PPPK Terima Gaji, Tak Ada PHK

Pemerintah kembali membuktikan keseriusannya dalam menjaga stabilitas dan kesejahteraan aparatur negara di daerah. 

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Melalui langkah sinergis antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pemerintah pusat telah menyiapkan jalan keluar yang komprehensif untuk memastikan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menerima hak gajinya tanpa terkendala.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Pemerintah Pusat Siapkan Solusi untuk Pastikan Seluruh PPPK Terima Gaji, Tak Ada PHK

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2. Kepala BGN Sudaryono Sampai Merasa Gemas, Menyinggung Pendapatan Honorer

Dana untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang besar, tetapi tidak menghabiskan seluruh anggaran negara. 

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (1/8) tentang tak kan ada PHK PPPK karena ada solusi buat gaji, Purbaya tunggu arahan Prabowo soal TKD tambahan

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TAGS   berita terpopuler  5 Berita Terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  ASN  Prabowo  purbaya  gaji PPPK 
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