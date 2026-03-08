Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Terungkap, Menu MBG Ramadan Kena Protes, Mahasiswa Geruduk Acara Diskusi Buku yang Dihadiri Dasco

Minggu, 08 Maret 2026 – 08:17 WIB
5 Berita Terpopuler: Terungkap, Menu MBG Ramadan Kena Protes, Mahasiswa Geruduk Acara Diskusi Buku yang Dihadiri Dasco - JPNN.COM
Suasana peluncuran buku "Menggugat Republik" yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dan tokoh nasional di Aula Barat ITB, diprotes mahasiswa, Kamis (5/3/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (7/3) tentang terungkap baru 3 pemda yang memberikan THR, menu MBG Ramadan kena protes, hingga mahasiswa geruduk diskusi buku yang dhadiri Dasco. Simak selengkapnya!

1. Respons Polri soal Nabilah O’Brien Korban Pencurian Jadi Tersangka di Bareskrim

Mabes Polri bakal mendalami polemik Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci yang ditetapkan tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pencemaran nama baik oleh Bareskrim Polri. 

Baca Juga:

"Polri berkomitmen pada semua hal yang menjadi keluhan tersebut dan kemudian akan mendalami serta menindaklanjutinya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Jumat (6/3) malam.

Baca Selengkapnya di Bawah:

Respons Polri soal Nabilah O’Brien Korban Pencurian Jadi Tersangka di Bareskrim

Baca Juga:

2. Dokter Richard Lee Ditahan Polda Metro Jaya

Dokter Richard Lee (DRL) akhirnya ditahan Polda Metro Jaya karena menghambat penyidikan terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan. Dokter Richard Lee ditahan di Rutan Polda Metro Jaya mulai Jumat (6/3) malam. 

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (7/3) tentang terungkap baru 3 pemda yang memberikan THR, menu MBG Ramadan kena protes, hingga mahasiswa geruduk diskusi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  MBG  Dasco  THR  BGN 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp