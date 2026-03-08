5 Berita Terpopuler: Terungkap, Menu MBG Ramadan Kena Protes, Mahasiswa Geruduk Acara Diskusi Buku yang Dihadiri Dasco

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (7/3) tentang terungkap baru 3 pemda yang memberikan THR, menu MBG Ramadan kena protes, hingga mahasiswa geruduk diskusi buku yang dhadiri Dasco. Simak selengkapnya!

1. Respons Polri soal Nabilah O’Brien Korban Pencurian Jadi Tersangka di Bareskrim

Mabes Polri bakal mendalami polemik Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci yang ditetapkan tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pencemaran nama baik oleh Bareskrim Polri.

"Polri berkomitmen pada semua hal yang menjadi keluhan tersebut dan kemudian akan mendalami serta menindaklanjutinya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Jumat (6/3) malam.

2. Dokter Richard Lee Ditahan Polda Metro Jaya

Dokter Richard Lee (DRL) akhirnya ditahan Polda Metro Jaya karena menghambat penyidikan terkait kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen serta produk dan perawatan kecantikan. Dokter Richard Lee ditahan di Rutan Polda Metro Jaya mulai Jumat (6/3) malam.