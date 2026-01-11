Close Banner Apps JPNN.com
5 Berita Terpopuler: Terungkap, Sebegini Gaji PPPK Paruh Waktu Tendik, Itu Masih Kurang?

Minggu, 11 Januari 2026 – 07:40 WIB
5 Berita Terpopuler: Terungkap, Sebegini Gaji PPPK Paruh Waktu Tendik, Itu Masih Kurang? - JPNN.COM
Ketua SNWI Sumatera Selatan Susi Maryani biara soal pengumuman kelulusan PPPK guru tahap 2. Ilustrasi Foto: dokumentasi pribadi for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (10/1) tentang terungkap nama saat OTT KPK, sebegini gaji PPPK paruh waktu tendik, hingga jumlah PPPK masih kurang? Simak selengkapnya! 

1. Sebegini Gaji PPPK Paruh Waktu Tendik, Bu Susi Mengucap Alhamdulillah

Berapa gaji PPPK Paruh Waktu tendik (tenaga kependidikan) di daerah Anda? Pasti jawabannya bervariasi. 

Diketahui, masalah gaji PPPK Paruh Waktu diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPAN-RB) Nomor 16 Tahun 2025. 

KepmenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2025 mengatur bahwa gaji PPPK paruh waktu minimal sama dengan yang diterima saat masih menjadi honorer.

2. Anak Buah Menkeu Purbaya di DJP Kena OTT KPK, Begini Kasusnya

5 berita terpopuler sepanjang Sabtu (10/1) tentang terungkap nama saat OTT KPK, sebegini gaji PPPK paruh waktu tendik, hingga jumlah PPPK masih kurang?

