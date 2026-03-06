Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: THR ASN 2026 Sudah Cair, tetapi Punya PPPK Masih Dikaji, Dengar Pesan Khusus dari Prabowo

Jumat, 06 Maret 2026 – 07:28 WIB
5 Berita Terpopuler: THR ASN 2026 Sudah Cair, tetapi Punya PPPK Masih Dikaji, Dengar Pesan Khusus dari Prabowo
THR 2026 untuk pensiunan mulai cair. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (5/3) tentang THR 2026 cair, THR untuk PPPK masih dikaji, hingga ada pesan khusus dari Prabowo untuk rakyat Indonesia. Simak selengkapnya!

1. THR 2026 Sudah Cair Hari Ini, Pokok dan Beberapa Tunjangan

Tunjangan Hari Raya (THR) untuk 3.234.556 pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mulai disalurkan pada Kamis (5/3) hari ini.

PT TASPEN (Persero) menyalurkan THR 2026 bagi para pensiunan melalui sistem pembayaran pensiun yang terintegrasi dengan 45 mitra bayar di seluruh Indonesia untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Idulfitri.

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan, penyaluran THR tersebut merupakan bentuk penghormatan atas pengabdian para pensiunan kepada negara sekaligus upaya memastikan manfaat diterima tepat sasaran.

THR 2026 Sudah Cair Hari Ini, Pokok dan Beberapa Tunjangan

2. THR PPPK Paruh Waktu Masih Dikaji, Belum Pasti

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (5/3) tentang THR 2026 cair, THR untuk PPPK masih dikaji, hingga ada pesan khusus dari Prabowo untuk rakyat Indonesia

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  THR  ASN  PPPK  THR ASN  Prabowo  THR PPPK 
