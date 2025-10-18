Close Banner Apps JPNN.com
5 Berita Terpopuler: TKD Menjadi Ujian Besar, PPPK Harus Menunggu Lama, Kekecewaan Memuncak

Sabtu, 18 Oktober 2025 – 07:05 WIB
Ketua ASN PPPK Guru 2022 provinsi Riau Eko Wibowo alias Ekowi mengeritisi ketentuan PPPK harus menunggu 8 tahun baru bisa ikut seleksi pengangkatan kepsek. Foto: dok. Ekowi for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (17/10) tentang TKD menjadi ujian besar bagi pemerintah daerah, PPPK Harus menunggu lama untuk jadi kepsek, hingga kekecewaan memuncak tentara dan moncong meriam mengarah ke Istana. Simak selengkapnya!

1. Surat Dakwaan Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne Disebut Tidak Memuat Mens Rea

Arie Nobelta Kaban selaku penasihat hukum tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak di perusahaan pelat merah yang ditangani Kejaksaan Agung, mempersoalkan tuduhan terhadap kliennya di surat dakwaan. 

Ketiga terdakwa ialah Riva Siahaan (eks Direktur PT. Pertamina Patra Niaga/PPN), Maya Kusmaya (mantan Direktur Pemasaran PT. PPN), dan Edward Corne (eks VP Trading and Operation PT. PPN). 

Dalam sidang pembacaan eksepsi para terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Arie Nobelta menyampaikan pemberitaan di media massa sangatlah berbeda dengan surat dakwaan jaksa terhadap ketiga kliennya.

2. Pemotongan TKD Menjadi Ujian Serius, Termasuk soal Pembayaran Gaji PPPK

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  TKD  Istana  gaji PPPK  Pesantren 
