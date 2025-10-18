5 Berita Terpopuler: TKD Menjadi Ujian Besar, PPPK Harus Menunggu Lama, Kekecewaan Memuncak

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Jumat (17/10) tentang TKD menjadi ujian besar bagi pemerintah daerah, PPPK Harus menunggu lama untuk jadi kepsek, hingga kekecewaan memuncak tentara dan moncong meriam mengarah ke Istana. Simak selengkapnya!

1. Surat Dakwaan Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne Disebut Tidak Memuat Mens Rea

Arie Nobelta Kaban selaku penasihat hukum tiga terdakwa dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak di perusahaan pelat merah yang ditangani Kejaksaan Agung, mempersoalkan tuduhan terhadap kliennya di surat dakwaan.

Ketiga terdakwa ialah Riva Siahaan (eks Direktur PT. Pertamina Patra Niaga/PPN), Maya Kusmaya (mantan Direktur Pemasaran PT. PPN), dan Edward Corne (eks VP Trading and Operation PT. PPN).

Dalam sidang pembacaan eksepsi para terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Arie Nobelta menyampaikan pemberitaan di media massa sangatlah berbeda dengan surat dakwaan jaksa terhadap ketiga kliennya.

2. Pemotongan TKD Menjadi Ujian Serius, Termasuk soal Pembayaran Gaji PPPK