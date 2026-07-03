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5 Berita Terpopuler: Uji Kompetensi GTT Jadi Pintu Masuk Honorer Bodong, BKN Menjawab Tegas, Semoga PPPK Tenang

Jumat, 03 Juli 2026 – 06:34 WIB
5 Berita Terpopuler: Uji Kompetensi GTT Jadi Pintu Masuk Honorer Bodong, BKN Menjawab Tegas, Semoga PPPK Tenang - JPNN.COM
Ilustrasi PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu. Foto: HO-Humas Pemprov Sulsel/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (2/7) tentang uji kompetensi GTT menjadi pintu masuk honorer bodong, BKN menjawab tegas soal pembiayaan PPPK langsung dari APBN, hingga PPPK tenang jika diangkat PNS. Simak selengkapnya!

1. Ada Info Pengusulan Langsung SK PPPK dengan Pembiayaan APBN, Jawaban BKN Tegas

Ada info pengusulan SK PPPK dengan pembiayaan APBN bisa langsung kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). 

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Informasi ini beredar luas di media sosial dengan mengatasnamakan Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah. 

"Unggahan di media sosial, khususnya Facebook yang menyatakan pengusulan langsung Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar pembiayaannya beralih dari APBD menjadi APBN bisa melalui BKN adalah hoaks, apalagi akun palsunya mencatut nama Kepala BKN," kata Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BKN, Wisudo Putro Nugroho, Kamis (2/7).

Baca Selengkapnya di Bawah:

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Ada Info Pengusulan Langsung SK PPPK dengan Pembiayaan APBN, Jawaban BKN Tegas

2. Uji Kompetensi GTT Menjadi Pintu Masuk Honorer Bodong, PPPK Paruh Waktu Jadi Korban

5 berita terpopuler sepanjang Kamis (2/7) tentang uji kompetensi GTT menjadi pintu masuk honorer bodong, BKN menjawab tegas

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