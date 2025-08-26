5 Berita Terpopuler: Usulan PPPK Paruh Waktu Sudah Selesai, Jam Kerja Sudah Dipastikan, Ada yang Ditolak?

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (25/8) tentang usulan PPPK paruh waktu sudah ditutup BKN, jam kerja sudah dipastikan, hingga ada yang ditolak jadi PPPK paruh waktu? Simak selengkapnya!

1. Pejabat Kepegawaian Sudah Memastikan soal Jam Kerja PPPK Paruh Waktu

Jumlah pelamar PPPK 2024 di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpotensi menjadi PPPK paruh waktu sekitar 3.000 orang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bantul bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait telah melakukan pemetaan terhadap pelamar PPPK Tahun 2024, sebelum menetapkan jumlah usulan pengangkatan PPPK paruh waktu.

"Kalau mapingnya sudah, jadi kita (BKPSDM Bantul) maping dari data asli dari sistem pendaftaran yang kemarin dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon ASN, sudah kita dapatkan nama namanya, ada sekitar 3.000 lebih nama," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Bantul Isa Budihartomo di Bantul, Minggu (24/8)

2. Hari Ini Terakhir Usulan PPPK Paruh Waktu, Apakah Diperpanjang Lagi? BKN Menjawab