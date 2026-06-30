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5 Berita Terpopuler: UU ASN 2023 Diputuskan, Banyak Daerah Sulit Gaji PPPK Saat Akhir Tahun, Bupati Masuk Target?

Selasa, 30 Juni 2026 – 06:30 WIB
5 Berita Terpopuler: UU ASN 2023 Diputuskan, Banyak Daerah Sulit Gaji PPPK Saat Akhir Tahun, Bupati Masuk Target? - JPNN.COM
Soal gaji guru PPPK. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Senin (29/6) tentang UU ASN 2023 masih diputuskan, banyak daerah sulit menggaji PPPK, hingga KPK operasi senyap di Kuansing, bupati masuk target? Simak selengkapnya!

1. Daftar 29 Perkara Uji Materi di MK yang Putusannya Hari Ini, Ada UU ASN 2023

Berikut daftar 29 permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) yang sidang pembacaan putusannya dijadwalkan digelar hari ini, Senin 29 Juni 2026. 

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Salah satunya ialah uji materi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Diketahui, ASN terdiri dari PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).

Baca Selengkapnya di Bawah:

Daftar 29 Perkara Uji Materi di MK yang Putusannya Hari Ini, Ada UU ASN 2023

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2. Banyak Daerah Sulit Gaji PPPK Saat Akhir Tahun, Komisi II Cari Formulasi Pembiayaan

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyebut pemerintah daerah sebenarnya sudah mengeluh, dalam kemampuan keuangan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

5 berita terpopuler sepanjang Senin (29/6) tentang UU ASN 2023 masih diputuskan, banyak daerah sulit menggaji PPPK, hingga KPK operasi senyap di Kuansing

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TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  UU ASN  gaji PPPK  PPPK Paruh Waktu 
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