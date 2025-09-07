Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Wow! Jadwal Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Molor, Penjelasannya Keluar

Minggu, 07 September 2025 – 06:42 WIB
5 Berita Terpopuler: Wow! Jadwal Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Molor, Penjelasannya Keluar
Para honorer menunggu tahapan pengisan DRH PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Sabtu (6/9) tentang wow sebegini pendapatan anggota DPR setelah tunjangan perumahan disetop, pengisian DRH PPPK paruh waktu disetop, hingga penjelasan soal Menhut soal foto bersama pembalak liar keluar. Simak selengkapnya!

1. Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Enggak Ribet, Jadwal Berpotensi Molor Lagi

Jadwal tahapan pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu akan berakhir pada hari ini 6 September 2025.



Sebelum tahapan tersebut, ada penetapan kebutuhan oleh MenPAN-RB yang jadwalnya mulai 26 Agustus sampai 4 September 2025, alias sudah lewat.

Pengumuman alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu, berdasar keterangan Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN Suharmen kepada JPNN.com beberapa waktu lalu, juga mencantumkan nama-nama non-ASN yang berhak untuk mengisi DRH PPPK Paruh Waktu.







2. Menteri Kehutanan Jelaskan Berita Tempo Tentang Foto Bersama Pembalak Liar



5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  DPR  Tunjangan  Gaji 
