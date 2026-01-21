Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Berita Terpopuler: Ya Tuhan, Honorer Sudah Resmi Jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi Gajinya Viral karena Setara 10 Kg Beras

Rabu, 21 Januari 2026 – 08:27 WIB
5 Berita Terpopuler: Ya Tuhan, Honorer Sudah Resmi Jadi PPPK Paruh Waktu, tetapi Gajinya Viral karena Setara 10 Kg Beras - JPNN.COM
PPPK Paruh Waktu terima SK pengangkatan. Ilustrasi. Foto: ANTARA

jpnn.com, JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Selasa (20/1) tentang Ya tuhan gaji PPPK setara 14 porsi MBG, gaji PPPK paruh waktu viral di sosmed, hingga banyak honorer sudah resmi menjadi PPPK paruh waktu. Simak selengkapnya! 

1. Gaji PPPK Paruh Waktu Setara 10 Kg Beras Viral di Medsos

Beredar surat perjanjian kerja PPPK paruh waktu di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang viral di media sosial. 

Baca Juga:

Viral karena surat perjanjian kerja mencantumkan besaran gaji guru PPPK paruh waktu sebesar Rp139 ribu per bulan. 

Sekadar perbandingan, uang tersebut kira-kira setara dengan 10 kilogram beras premium.

Baca Selengkapnya, di Bawah:

Baca Juga:

Gaji PPPK Paruh Waktu Setara 10 Kg Beras Viral di Medsos

2. Honorer jadi PPPK Paruh Waktu, dari Berharap Menjadi Bertanggung Jawab

5 berita terpopuler sepanjang Selasa (20/1) tentang Ya tuhan gaji PPPK setara 14 porsi MBG, gaji PPPK paruh waktu viral di sosmed, hingga banyak honorer jadi PP

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   5 Berita Terpopuler  berita terpopuler  PPPK  PPPK Paruh Waktu  Gaji  honorer  gaji PPPK  Gaji PPPK Paruh Waktu 
BERITA 5 BERITA TERPOPULER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp