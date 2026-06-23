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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

5 Besar Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Piala Dunia setelah Messi Menambah 2 Lagi

Selasa, 23 Juni 2026 – 04:46 WIB
5 Besar Pencetak Gol Terbanyak Sepanjang Piala Dunia setelah Messi Menambah 2 Lagi - JPNN.COM
Kapten Timnas Argentina Lionel Messi. Foto: REUTERS/Carl Recine.

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini daftar 5 besar pemain pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia.

Penyerang gaek Timnas Argentina Lionel Messi menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia setelah mengemas 18 gol dari 28 pertandingan.

Messi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia, tidak terlepas dari dua gol yang ia ciptakan ke gawang Austria, Senin malam waktu setempat, demikian catatan FIFA.

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Dua gol yang diciptakan oleh Messi membuat ia berada di posisi pertama, mengungguli penyerang legendaris Jerman Miroslav Klose di posisi kedua dengan 16 gol dari 24 pertandingan.

Lionel Messi pertama kali bermain di Piala Dunia pada edisi 2006 di Jerman dan mampu menciptakan satu gol menghadapi Serbia dan Montenegro.

Pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, Messi tak bisa menciptakan satu gol pun, meski Argentina bisa mencapai babak perempat final.

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Empat tahun berselang di Brasil, Messi berhasil menciptakan empat gol di Piala Dunia dan turut membantu Argentina mencapai partai final.

Ketika Argentina berlaga di Piala Dunia 2018 Rusia, Messi hanya bisa menciptakan satu gol sebab La Albiceleste hanya melangkah hingga babak 16 besar.

Setelah Lionel Messi menambah 2 lagi, berikut daftar nama pemain 5 besar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia.

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TAGS   Messi  Lionel Messi  Piala Dunia  Piala Dunia 2026  Timnas Argentina 
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