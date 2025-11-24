5 Buah Ini Bantu Proses Penurunan Berat Badan Makin Lancar

Senin, 24 November 2025 – 03:14 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BUAH tidak hanya lezat dan kaya akan berbagai kandungan nutrisi yang melimpah.

Namun, beberapa diketahui buah juga bisa membantu menurunkan berat badan.

Salah satu buah yang selama ini diketahui bisa membantu menurunkan berat badan misalnya alpukat.

Tidak bisa disangkal bahwa buah ini serbaguna, Anda bisa mengoleskannya dalam lapisan yang banyak pada roti panggang, atau menambahkannya ke dalam mangkuk smoothie.

Rasanya enak sekaligus kaya akan nutrisi: ada kalium, magnesium, zat besi, natrium, vitamin B6, K, seng, tembaga, dan masih banyak lagi.

Namun, apakah ada buah lain selain alpukat yang bisa membantu menurunkan berat badan?

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Pisang

Sama seperti alpukat, pisang juga ramah terhadap penurunan berat badan.