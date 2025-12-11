Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Buah Rendah Kalori untuk Menurunkan Berat Badan

Kamis, 11 Desember 2025 – 08:05 WIB
5 Buah Rendah Kalori untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Stroberi. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang ideal bisa memberi manfaat yang baik untuk tubuh.

Namun, menurunkan berat badan membutuhkan usaha yang tidak mudah.

Tak sedikit yang kesulitan mengurangi keinginan untuk mengonsumsi makanan dan minuman manis, seperti cokelat, kue, dan boba.

Baca Juga:

Namun, salah satu solusi untuk mengurangi asupan gula adalah mengganti menu itu dengan buah.

Pasalnya, buah tak hanya rendah gula dan kalori, tetapi juga kaya akan vitamin dan mineral.

Berikut beberapa buah rendah kalori yang cocok dikonsumsi saat diet, seperti dilansir laman Genpi.co.

Baca Juga:

1. Pepaya

Pepaya mengandung enzim yang bisa memperbaiki kondisi pencernaan.

Tak hanya itu, pepaya merupakan buah rendah kalori dan kaya akan vitamin dan mineral.

Ada beberapa jenis buah rendah kalori yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya ialah tentu saja buah pir.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Berat Badan  Buah  kiwi  pir 
BERITA BERAT BADAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp