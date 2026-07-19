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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Buah yang Aman Dikonsumsi Anak Anda

Minggu, 19 Juli 2026 – 07:59 WIB
5 Buah yang Aman Dikonsumsi Anak Anda - JPNN.COM
Pisang. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BUAH hati Anda wajib mendapatkan nutrisi yang lengkap agar tumbuh kembang mereka menjadi lebih baik.

Anda bisa memberikan anak kamu buah-buahan. Sangat banyak buah yang bisa bunda berikan kepada anak dalam keseharian.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

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1. Pisang

Pisang kaya akan vitamin B yang diperluka untuk kesehatan kulit, sistem saraf, dan memproduksi energi dalam tubuh.

Selain itu, pisang juga kaya akan vitamin C dan potassium yang akan membuat jantung anak kuat dan sehat.

Bunda bisa menyajikan pisang secara mentah ataupun dibuat menjadi cake maupun campuran es krim.

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2. Apel

Apel tidak hanya enak, tetapi juga kaya akan berbagai kandungan yang sangat bagus bagi anak.

Buah itu memiliki kandungan vitamin C, vitamin B 6, dan vitamin B 1.

Ada beberapa jenis buah yang wajib dikonsumsi anak Anda dan salah satunya ialah trntu saja buah pisang.

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TAGS   Buah  anak  Alpukat  nanas 
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