5 Buah yang Ampuh Obati Jerawat dengan Cepat
Jumat, 08 Mei 2026 – 07:59 WIB
jpnn.com, JAKARTA - JERAWAT merupakan salah satu masalah yang sering menyerang kulit wajah.
Oleh karena itu, banyak orang lebih memilih pengobatan rumahan untuk melawan jerawat.
Berbicara tentang pengobatan alami, apakah Anda sudah mencoba buah-buahan?
Ya, buah-buahan lezat yang memuaskan selera itu bisa digunakan untuk melawan jerawat.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pepaya
Pepaya merupakan buah lezat dan sehat adalah harta karun untuk kulit wajah.
Buah ini mengandung vitamin A, C dan E, yang luar biasa untuk kulit, sehingga pepaya bagus untuk mengatasi jerawat.
Enzim kuat dari papain ini bisa mengangkat sel kulit mati, membuka pori-pori kulit, dan menutrisinya.