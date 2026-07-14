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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Buah yang Berbahaya Dikonsumsi Saat Sarapan

Selasa, 14 Juli 2026 – 09:12 WIB
5 Buah yang Berbahaya Dikonsumsi Saat Sarapan - JPNN.COM
Apel. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SARAPAN merupakan salalh satu hal yang wajib kita lakukan setiap hari.

Ada berbagai jenis menu sarapan yang bisa Anda konsumsi. Mulai dari roti, nasi, oat, bubur, hingga buah.

Ada beberapa buah yang tidak baik untuk dimakan saat sarapan. Hal tersebut dikarenakan kandungannya yang tidak baik untuk dimakan saat sarapan.

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Untuk Anda yang suka makan buah saat sarapan, perlu diperhatikan buah apa saja yang tidak baik dikonsumsi saat pagi hari.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Apel

Apel mengandung vitamin C dan antioksidan yang baik untuk kesehatan.

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Namun, apel juga memiliki kandungan fruktosa yang sangat tinggi, sehingga bisa menyebabkan perut kembung.

Maka dari itu, sebaiknya jangan sarapan dengan mengonsumsi apel di pagi hari.

Ada beberapa jenis buah yang sebaiknya jangan dikonsumsi saat sarapan dan salah satunya ialah tentu saja mangga.

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TAGS   Buah  Sarapan  Semangka  Persik 
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