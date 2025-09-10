Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

5 Buronan Nomor 1 Sri Lanka Bersembunyi di Apartemen Jakbar

Rabu, 10 September 2025 – 13:49 WIB
5 Buronan Nomor 1 Sri Lanka Bersembunyi di Apartemen Jakbar - JPNN.COM
Tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya, Hubinter (Interpol) Mabes Polri dan Kepolisian Khusus Srilanka menangkap lima orang buronan kriminal nomor 1 Sri Lanka, di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. ANTARA/HO-Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Petugas gabungan menangkap lima orang buronan kriminal nomor 1 Sri Lanka, di Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengatakan salah satu dari lima buronan tersebut merupakan gembong kriminal Sri Lanka Mandinu Padmasiri alias 'Kehelbaddara Padme'.

"Mereka ditangkap di salah satu apartemen di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat," kata Ade Ary di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan penangkapan dilakukan tim gabungan Jatanras Polda Metro Jaya, Hubinter (Interpol) Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Srilanka.

Selain itu, sambung Ade Ary, kelima buronan tersebut juga tergabung dalam geng yang dikenal dengan Commando Salintha, Backhoe Saman, Thembili Lahiru, dan Kudu Nilantha.

Para pelaku itu terlibat dalam kasus peredaran narkoba dan beberapa kasus pembunuhan di Sri Lanka.

"Selanjutnya, tim menyerahkan para pelaku ke kepolisian Sri Lanka di Bandara Internasional Bandaranaike (BIA) di Katunayake, dan dikawal ketat oleh Departemen Investigasi Kriminal (CID) untuk proses lebih lanjut," imbuh Ade Ary. (antara/jpnn)

Kelima orang buronan polisi Sri Lanka terlibat kasus peredaran narkoba dan pembunuhan.

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

