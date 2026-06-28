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JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Calon Manajer Kopdes Meninggal Saat Ikut Latsarmil, Begini Analisis Kriminolog

Minggu, 28 Juni 2026 – 03:07 WIB
5 Calon Manajer Kopdes Meninggal Saat Ikut Latsarmil, Begini Analisis Kriminolog - JPNN.COM
Ilustrasi Police Line. Foto: dok JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kriminolog Reza Indragiri Amriel menyebut kasus meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) memunculkan tanya soal jenis kematian mereka.

Reza mengatakan jenis kematian seseorang bisa disebabkan oleh diri sendiri, alami, kecelakaan, dan perbuatan orang lain.

Dalam kasus meninggalnya calon manajer Kopdes Merah Putih dan KNMP, menurut Reza penyebab kematian akibat diri sendiri bisa dikesampingkan.

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"Kematian akibat perbuatan diri sendiri (suicide) boleh dikesampingkan," ujar Reza melalui layanan pesan, Sabtu (27/6).

Dia juga menilai penyebab kematian calon manajer koperasi akibat kecelakaan sulit terjadi karena dialami orang dari populasi yang sama.

"Kecil kemungkinan peristiwa tersebut digolongkan sebagai kematian alami," ucap Reza.

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Menurutnya, saat ini dibutuhkan investigasi menyikapi kematian para manajer koperasi akibat kecelakaan atau perbuatan orang lain.

Reza mengatakan investigasi mencakup tanggung jawab terhadal pelatih Latsarmil, karena mereka harus mengedepankan keselamatan peserta.

Kriminolog Reza Indragiri Amriel menyebut saat ini dibutuhkan investigasi menyikapi kematian para manajer koperasi.

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TAGS   Kopdes Merah Putih  kopdes  Koperasi Merah Putih  Latsarmil  Kriminolog  manajer Kopdes Merah Putih 
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