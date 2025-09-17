5 Camilan Enak untuk Penderita Diabetes

Rabu, 17 September 2025 – 02:01 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang kini menderita penyakit diabetes, bahkan anak-anak.

Jeda waktu makan bisa memicu rasa lapar yang tidak diinginkan.

Jika Anda penderita diabetes, kamu harus memilih camilan dengan bijak.

Baca Juga: 7 Camilan Sehat untuk Menurunkan Berat Badan

Pola makan untuk penderita diabetes harus mencakup makanan yang bisa membantu mengatur kadar gula darah.

Pilihan camilan yang buruk bisa menyebabkan lonjakan dan memperburuk kondisi.

Oleh karena itu, penting untuk memilih camilan dengan skor GI rendah.

Ada beberapa camilan ramah diabetes yang bisa membantu Anda tetap kenyang.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Doctor.ndtv.com.