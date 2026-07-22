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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Camilan yang Baik untuk Menjaga Kesehatan Tubuh

Rabu, 22 Juli 2026 – 07:26 WIB
5 Camilan yang Baik untuk Menjaga Kesehatan Tubuh - JPNN.COM
Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan tubuh bisa Anda lakukan dengan berbagai cara.

Salah satunya ialah dengan mengonsumsi camilan yang baik untuk kesehatan tubuh Anda.

Namun, tidak semua camilan aman Anda konsumsi dan baik untuk tubuh.

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Ada yang mengandung pewarna buatan sampai bahan pengawet yang bisa merusak tubuh.

Untuk itu, sudah seharusnya Anda tidak boleh menganggap sepele hal yang satu ini.

Terlebih lagi, biasanya Anda sering ngemil di waktu-waktu tertentu.

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Jika tidak memerhatikan camilan yang dikonsumsi, efeknya akan sangat berbahaya.

Jadi, apa saja camilan sehat yang baik dikonsumsi? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

Ada beberapa jenis camilan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja almond.

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TAGS   camilan  kesehatan tubuh  granola  Kurma 
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