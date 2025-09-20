5 Cara Alami Atasi Sembelit dengan Cepat

Sabtu, 20 September 2025 – 07:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu penyakit yang menyerang pencernaan.

Sembelit bisa menyerang siapa saja. Sembelit biasanya terjadi karena kurang mengonsumsi serat dan air.

Kamu mengalami sembelit jika BAB kurang dari tiga kali dalam seminggu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Olahraga

Sebuah tinjauan yang diterbitkan pada 2019 menyebut olahraga memiliki manfaat signifikan dalam memperbaiki gejala sembelit.

Olahraga memengaruhi pencernaan karena membantu memindahkan makanan, gas, dan tinja di sepanjang saluran pencernaan.

Baca Juga: Redakan Flu dengan Menggunakan 3 Cara Alami Ini

2. Kelola Stres

Main Stres merupakan faktor risiko untuk mengembangkan sindrom iritasi usus besar (IBS), yang dapat menyebabkan sembelit.

Mengurangi stres bisa membantu mengelola IBS.