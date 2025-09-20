Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Cara Alami Atasi Sembelit dengan Cepat

Sabtu, 20 September 2025 – 07:38 WIB
Ilustrasi wanita yang mengalami sembelit. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - SEMBELIT merupakan salah satu penyakit yang menyerang pencernaan.

Sembelit bisa menyerang siapa saja. Sembelit biasanya terjadi karena kurang mengonsumsi serat dan air.

Kamu mengalami sembelit jika BAB kurang dari tiga kali dalam seminggu.

seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Olahraga

Sebuah tinjauan yang diterbitkan pada 2019 menyebut olahraga memiliki manfaat signifikan dalam memperbaiki gejala sembelit.

Olahraga memengaruhi pencernaan karena membantu memindahkan makanan, gas, dan tinja di sepanjang saluran pencernaan.

2. Kelola Stres

Main Stres merupakan faktor risiko untuk mengembangkan sindrom iritasi usus besar (IBS), yang dapat menyebabkan sembelit.

Mengurangi stres bisa membantu mengelola IBS.

Ada beberapa cara alami yang bisa membantu mengatasi sembelit dengan cepat dan salah satunya ialah dengan mengonsumsi magnesium sitrat.

