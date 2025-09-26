Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Cara Alami Mengatasi Batuk Kering dengan Mudah

Jumat, 26 September 2025 – 07:28 WIB
5 Cara Alami Mengatasi Batuk Kering dengan Mudah - JPNN.COM
Ilustrasi Batuk. Foto Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - BATUK bisa menyerang siapa saja. Batuk merupakan salah satu penyakit tenggorokan yang sangat mengganggu.

Salah satu jenis batuk yang bisa menyerang siapa saja ialah batuk kering.

Batuk kering sering kali disebabkan peradangan atau iritasi pada saluran pernapasan bagian atas.

Baca Juga:

Ada beberapa cara alami yang bisa membantu mengatasi batuk kering, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Hirup Uap Panas

Cara alami pertama untuk mengatasi batuk kering ialah dengan menghirup uap panas.

Mandi air panas atau gunakan alat penguap untuk menghirup uap panas.

Baca Juga:

Hal itu membantu melembapkan tenggorokan yang kering dan mengurangi batuk.

Pastikan kamu membersihkan alat penguap secara teratur untuk mencegah pertumbuhan jamur.

Ada beberapa cara alami yang bisa membantu mengatasi batuk kering dengan mudah dan salah satunya ialah mengonsumsi permen batuk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   cara alami  batuk kering  permen batuk  jangan merokok 
BERITA CARA ALAMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp