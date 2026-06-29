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JPNN.com - Olahraga - Moto GP

5 Catatan Luar Biasa Ai Ogura dan Klasemen MotoGP 2026

Senin, 29 Juni 2026 – 10:45 WIB
5 Catatan Luar Biasa Ai Ogura dan Klasemen MotoGP 2026 - JPNN.COM
Ai Ogura menjuarai Grand Prix MotoGP Belanda 2026. Foto: motogp

jpnn.com - ASSEN - Ai Ogura menguasai MotoGP Belanda 2026, memenangi sesi balapan utama di Circuit Assen pada Minggu (28/6) malam WIB.

Pada sprint -yang menyediakan poin setengah dari race utama, Ogura finis kedua di belakang rekan satu timnya, Raul Fernandez.

Hasil itu membuat Ogura menyalip Marc Marquez di klasemen MotoGP 2026.

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Ogura si pria Jepang berusia 25 tahun itu juga membawa sejumlah catatan rekor dari MotoGP Belanda. Cek di bawah ini.

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Sementara itu, dalam persaingan di puncak klasemen, Jorge Martin menggusur Marco Bezzecchi.

Martin yang musim depan tak lagi menunggangi motor utama Aprilia itu memimpin dengan jarak tujuh poin saja dari Bezzecchi.

Ai Ogura menyalip Marc Marquez di klasemen MotoGP 2026. Jorge Martin paling atas. Cek di sini.

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TAGS   Klasemen MotoGP  Klasemen MotoGP 2026  MotoGP  Ai Ogura  Jorge Martin 
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