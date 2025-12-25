Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

5 Centimeters Per Second Akhirnya Segera Tayang di Bioskop Indonesia

Kamis, 25 Desember 2025 – 05:55 WIB
5 Centimeters Per Second Akhirnya Segera Tayang di Bioskop Indonesia
Film animasi 5 Centimeters Per Second, yang disutradarai, ditulis, dan diproduseri oleh Makoto Shinkai. Foto: Dok. CoMix Wave

jpnn.com, JAKARTA - Setelah 18 tahun sejak rilis perdana, film animasi legendaris karya sutradara Makoto Shinkai, 5 Centimeters Per Second (2007), akhirnya akan tayang di jaringan bioskop Indonesia mulai 16 Januari 2026.

Para penggemar Makoto Shinkai dan pencinta animasi kini bisa merasakan pengalaman menonton animasi legendaris 5 Centimeters Per Second di layar lebar.

Sebelum film tersebut rilis reguler, juga akan ada special screening pada 10 dan 11 Januari 2026.

5 Centimeters Per Second terdiri dari tiga bagian pendek: Cherry Blossom Story, Cosmonaut, dan 5 Centimeters per Second.

Penonton diajak merasakan nostalgia yang hangat dan emosional bersama Takaki dan Akari, yang terpisahkan oleh jarak dan waktu.

Film tersebut berhasil meraih penghargaan Best Animated Feature Film di ajang Asia Pacific Screen Awards, yang dikenal sebagai penghargaan paling bergengsi di kawasan Asia-Pasifik.

5 Centimeters Per Second diciptakan oleh Makoto Shinkai, setelah karya-karya sebelumnya, yaitu Voices of a Distant Star (2002) dan The Place Promised in Our Early Days (2004). 5 Centimeters Per Second akan mengikuti kisah Takaki dan Akari.

Setelah pindah ke sekolah dasar yang sama, Takaki dan Akari menjadi sahabat dekat. Namun, kehidupan mereka mulai berubah saat keluarga masing-masing harus pindah ke kota yang berbeda.

Setelah 18 tahun sejak rilis perdana, film animasi legendaris karya sutradara Makoto Shinkai, 5 Centimeters Per Second (2007), akhirnya tayang di Indonesia.

