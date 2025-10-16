5 Ciri yang Diterapkan Prabowo Hampir Setahun Jabat Presiden, Ternyata..

Kamis, 16 Oktober 2025 – 19:56 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Idrus Marham menangkap lima ciri yang diterapkan Prabowo Subianto selama hampir setahun menjabat Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Paling tidak ada lima ciri karakter kepemimpinan Prabowo satu tahun ini,” ucap Idrus kepada awak media di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (16/10).

Dia mengatakan ciri pertama ialah memakai pendekatan ideologis yang berakar pada falsafah bangsa.

Idrus mengatakan Prabowo dalam menjalankan roda pemerintahan menerapkan ideologi bangsa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Idrus menilai pendekatan ideologis tersebut menjadi dasar penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan solidaritas sosial.

“Ini artinya Pak Prabowo sudah mulai kepada hal yang sangat mendasar yang memperkuat asas kebangsaan itu," kata eks Menteri Sosial itu.

Ciri kedua, kata Idrus, Prabowo menerapkan pendekatan akademik dan intelektual sebelum membuat kebijakan, sehingga kepemimpinan berjalan demokratis.

"Artinya, demokratisasi yang dibangun itu bukan hanya prosedural, tetapi substansial ada keadilan, kesetaraan, dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan,” ujarnya.