5 Efek Samping Jahe yang Bikin Kaget

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu bahan masakan yang selalu ada di dapur.

Jahe memiliki banyak sekali manfaat kesehatan. Jahe membantu mengatasi mual, morning sickness, radang, dan nyeri haid. Namun, efek samping jahe tidak bisa diabaikan.

Meskipun jahe dapat menjadi solusi yang bagus untuk berbagai masalah kesehatan, ada beberapa efek samping serius dari jahe seperti iritasi mulut, pendarahan, dan masalah pencernaan lainnya.

Baca Juga: 4 Manfaat Jahe yang Luar Biasa

Mengonsumsi jahe secara berlebihan bisa menyebabkan banyak masalah kesehatan.

Berikut penjelasannya, seperti dilansir laman Healthshots.com.

1. Diare

Bisakah Anda mengonsumsi jahe terlalu banyak? Ya, Anda bisa mengonsumsinya hingga menyebabkan sakit perut.

Baca Juga: 3 Efek Samping Jahe yang Menakutkan

Efek samping jahe terbesar adalah ia cenderung mempercepat perjalanan makanan dan tinja melalui usus, yang menyebabkan kegelisahan dan kelemahan.

Jadi, berhati-hatilah saat Anda berencana menambahkan jahe ke dalam makanan.