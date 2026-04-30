5 Fitur Antirepot Mitsubishi Xforce, Bikin Berkendara Lebih Praktis

Kamis, 30 April 2026 – 06:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Di segmen SUV kompak, seperti Mitsubishi Xforce, kepraktisan jadi nilai tambah yang makin dicari, selain performa dan desain kabin.

Apalagi itu dihadapkan bagi pengguna yang lebih sering mengemudi sendiri tanpa bantuan sopir.

Hal itulah yang coba dijawab Mitsubishi lewat Xforce, dengan sederet fitur yang dirancang meminimalkan kerepotan di jalan.

Berikut lima fitur “anti repot” yang jadi andalan:

1. Parkir Lebih Tenang dengan Kamera Mundur

Situasi parkir di ruang sempit sering bikin pengemudi waswas. Xforce membekali diri dengan kamera mundur yang otomatis aktif saat transmisi di posisi R.

Baca Juga: New Mitsubishi XForce Bersiap Mengaspal di Malaysia

Tampilan area belakang lengkap dengan garis panduan muncul di layar head unit, membantu pengemudi memantau jarak dan posisi tanpa harus turun atau meminta bantuan orang lain.

2. Tekanan Ban Bisa Dipantau Langsung