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JPNN.com - Nasional - Humaniora

5 Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu Bertemu Mensesneg dan Sufmi Dasco, Hasilnya Positif

Selasa, 30 Juni 2026 – 11:10 WIB
5 Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu Bertemu Mensesneg dan Sufmi Dasco, Hasilnya Positif - JPNN.COM
5 Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu bertemu Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, hasilnya positif.. Foto dokumentasi PPWI for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Lima forum PPPK dan PPPK paruh waktu bertemu Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Senin (29/6/2026). 

Pertemuan perdana forum PPPK dan PPPK paruh waktu dengan pejabat ring satu Istana itu berlangsung selama sejam di ruangan wakil ketua DPR RI.

"Sangat mengejutkan karena awalnya kami mengira hanya bertemu Pak Sufmi Dasco dan KemenPANRB, ternyata Pak Mensesneg juga hadir. Kami seperti mendapatkan durian runtuh," kata Ketua Umum Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI) Heru Gama Yudha kepada JPNN, Selasa (30/6/2026).

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Dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, lebih difokuskan pada nasib PPPK paruh waktu.

Menurut Heru, Sufmi paling gencar menanyakan data PPPK paruh waktu, mulai data jumlah guru, tenaga kependidikan (tendik), tenaga teknis lainnya, dan tenaga kesehatan (nakes).

"Pak Sufmi mengatakan akan memperjuangkan PPPK paruh waktu menjadi PNS secara bertahap dimulai dari guru, nakes, tendik, dan tenaga teknis," ungkap Heru.

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Sementara, sikap Mensesneg Prasetyo Hadi kata Heru lebih banyak mendengarrkan dan mencatat semua aspirasi lima forum yang terdiri dari

Guru Tenaga Kependidikan Nasional (GTKN), Forum Aliansi Guru dan Karyawan (FAGAR), Ikatan Guru Olahraga Nasional (IGORNAS), Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara Indonesia (PTKNI) Persatuan PPPK Paruh Waktu Indonesia (PPWI).

5 Forum PPPK & PPPK Paruh Waktu bertemu Mensesneg Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco, hasilnya positif

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TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK  ASN  PNS  sufmi dasco  Mensesneg 
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