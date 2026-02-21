5 Hal Perusak Amal di Ramadan, Nomor 2 dan 4 Parah Banget

jpnn.com - PENDAKWAH yang juga pebisnis Khalid Basalamah mengingatkan bahwa Ramadan adalah bulan penuh berkah.

So, merugi orang yang berpuasa, tetapi amal yang dibangun justru rusak tanpa disadari.

“Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga; dan betapa banyak orang yang melaksanakan saalat malam, tetapi tidak mendapatkan dari salatnya kecuali begadang.” (HR Thabrani: 13413. Syaikh Albani dalam Shahih at-Targhib wa at-Tarhib: 1084 menyatakan bahwa hadits ini shahih li ghairihi).

“Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan berkata, ‘Barang siapa mendapati bulan Ramadan, tetapi tidak diampuni dosanya, lalu ia masuk neraka, maka Allah menjauhkannya (dari rahmat-Nya). Katakanlah, ‘Aamiin.’ Maka aku pun mengucapkan, ‘Aamiin’.” (HR Ibnu Hibban: 907).

"Jagalah kualitas iman dan ibadah kita agar tidak termasuk orang-orang yang merugi," tutur Ustaz Khalid.

"Semoga Ramadan jalan menuju ketakwaan," imbuhnya. (ig/jpnn)