5 Hal yang Harus Anda Persiapkan Sebelum Mudik Lebaran

jpnn.com, JAKARTA - LEBARAN tidak lama lagi. Salah satu hal yang paling kita nantikan ialah mudik ke kampung halaman.

Namun, apa saja yang harus Anda perhatikan sebelum mudik lebaran?

Stamina menjadi salah satu faktor terpenting yang harus dijaga pada saat perjalanan mudik, terutama bagi para pengendara kendaraan pribadi.

Selain itu, persiapan lainnya juga tak kalah penting. Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Bawa Air Putih dan Snack

Konsumsi air putih secukupnya dan snack yang mengandung banyak serat seperti buah-buahan, kacang-kacangan atau makanan yang mengandung banyak vitamin C seperti jeruk sebelum mudik.

Bukan hanya memberi Anda pasokan vitamin dan menghindarkan dari dehidrasi, makanan tersebut bisa membantu menjaga kadar gula darah pada tubuh untuk mengurangi rasa kelelahan dan rasa mengantuk yang terkadang menyerang para pengendara dalam perjalanan panjang.

2. Gunakan pakaian nyaman dan menyerap keringat

Pastikan Anda berpakaian sesuai dengan cuaca. Tidak hanya membuat nyaman, tetapi sekaligus mengurangi risiko terkena deep vein thrombosis, suatu kondisi yang ditandai dengan pembekuan darah di anggota badan Anda.

Salah satu hal yang membuat aliran darah ini terbentuk adalah ketika Anda duduk di posisi yang sama untuk jangka waktu lama dan mengenakan pakaian terlalu ketat atau kurang nyaman.