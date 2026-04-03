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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

5 Hal yang Wajib Diketahui UMKM Sebelum Ikut Program Ekspor Shopee

Kamis, 18 Juni 2026 – 01:01 WIB
5 Hal yang Wajib Diketahui UMKM Sebelum Ikut Program Ekspor Shopee - JPNN.COM
Memahami kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM tersebut, Shopee menghadirkan Program Ekspor Shopee. Foto: Dok. Shopee

jpnn.com, JAKARTA - Menembus pasar global seringkali dianggap sebagai sebuah mimpi muluk yang sulit dicapai oleh para pelaku UMKM. Mahalnya biaya logistik, proses birokrasi bea cukai yang panjang, hingga kendala bahasa asing adalah beberapa faktor yang biasanya membuat pelaku UMKM memilih mundur sebelum mencoba tembus pasar ekspor.

Memahami kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM tersebut, Shopee menghadirkan Program Ekspor Shopee.

Program tersebut secara khusus dirancang untuk memberi kemudahan bagi UMKM lokal menjangkau pasar global.

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Sejak hadir pada 2019, Program Ekspor Shopee telah mengantarkan lebih dari 90 juta produk UMKM terjual ke berbagai negara di Asia Tenggara, Asia Timur, hingga Amerika Latin. Adapun produk yang banyak terjual diantaranya; perlengkapan otomotif, fesyen, dan perlengkapan rumah.

Buat kamu yang mau mencoba menjangkau pasar ekspor lewat Shopee, berikut 5 hal yang wajib diketahui tentang Program Ekspor Shopee:

1. Sistem Operasional yang Praktis

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Pengguna tidak perlu pusing dengan kerumitan operasional penjualan dan pengiriman paket ke luar negeri. Lewat Program Ekspor Shopee, penjual hanya perlu menjalankan operasional seperti di toko lokal mereka.

Jika ada pesanan, penjual juga hanya perlu mengirimkan pesanannya ke Gudang Shopee yang berada di Indonesia. Shopee yang akan membantu mengurus seluruh proses promosi hingga pengiriman paket ke luar negeri

Memahami kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM tersebut, Shopee menghadirkan Program Ekspor Shopee.

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TAGS   Shopee  UMKM  Program Ekspor Shopee  Shopee Indonesia 
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