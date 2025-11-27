Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Motor

5 Hari di GJAW 2025, Motor Listrik Sprinto Sudah Dipesan 500 Unit

Kamis, 27 November 2025 – 08:44 WIB
Selama lima hari di GJAW 2025, Sprinto mencatat hampir 500 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK). Foto: source for JPNN

jpnn.com, TANGERANG - PT Indomobil Emotor Internasional (IEI) meluncurkan skuter listrik (skutik) terbaru Sprinto pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di ICE BSD Tangerang.

Dengan memiliki desain atraktif, skutik tersebut langsung mendapatkan sambutan yang positif dari masyarakat.

Selama lima hari di GJAW 2025, Sprinto mencatat hampir 500 Surat Pemesanan Kendaraan (SPK).

Angka tersebut terus berjalan (on-going), menunjukkan respons pasar yang positif dan minat besar terhadap produk terbaru IEI ini.

“Capaian menuju 500 SPK dalam lima hari pertama menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan inovasi yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia,” ujar CEO PT Indomobil Emotor Internasional, Pius Wirawan.

Sprinto hadir sebagai jawaban atas kebutuhan konsumen yang menginginkan kendaraan listrik dengan performa mumpuni, serta harga ramah di kantong.

"Sprinto kami rancang sebagai solusi mobilitas listrik yang terjangkau, praktis, dan tetap bertenaga," tuturnya.

Pencapaian tingginya SPK Sprinto tidak hanya berasal dari pelanggan ritel, tetapi juga dari minat besar sektor bisnis.

