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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Herbal Ini Ampuh Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Tanpa Efek Samping

Kamis, 09 Juli 2026 – 06:11 WIB
5 Herbal Ini Ampuh Tingkatkan Daya Tahan Tubuh Tanpa Efek Samping - JPNN.COM
Bawang Putih. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI daya tahan tubuh yang baik bisa membantu Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Daya tahan tubuh yang kuat membantu tubuh melawan flu, virus penyebab penyakit, serta bakteri.

Orang dengan daya tahan tubuh yang lemah lebih rentan jatuh sakit dan gejala penyakit apa pun lebih parah dibandingkan orang lain.

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Itulah sebabnya kita perlu memastikan sistem daya tahan tubuh kita sangat kuat karena hal itu akan memungkinkan kita untuk hidup sehat.

Mengingat bagaimana covid-19 mendatangkan malapetaka, membangun pertahanan kita terhadapnya menjadi semakin penting.

Untuk tetap bugar dan memperkuat kekebalan tubuh, kita perlu melakukan berbagai hal dengan tekun: berolahraga secara teratur dan mengikuti kebiasaan makan yang sehat.

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Ayurveda, yang merupakan sistem pengobatan tradisional India, mempromosikan beberapa herba, rempah-rempah, dan akar yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh secara alami.

Mereka juga menawarkan sejumlah manfaat kesehatan lainnya, termasuk pencernaan yang lebih baik dan kesehatan mental.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh dengan mudah dan salah satunya adalah tentu saja ashwagandha.

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TAGS   daya tahan tubuh  Herbal  giloy  Jahe 
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