JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Herbal yang Ampuh Obati Hernia

Senin, 29 September 2025 – 07:34 WIB
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - HERNIA merupakan suatu penyakit yang umumnya menyerang pria.

Pengobatan hernia melibatkan pembedahan dengan periode pemulihan enam hingga delapan minggu.

Namun, ternyata ada obat alami dengan efek samping atau tanpa efek untuk mendapatkan pengobatannya.

Baca Juga:

Ingat, selalu untuk berkonsultasi dengan ahli medis terlebih dahulu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Ini membantu rasa sakit dan ketidaknyamanan perut. Jahe atau jus jahe memiliki aktivitas antiinflamasi yang menenangkan radang lambung dan kerongkongan.

Baca Juga:

Ini juga mencegah penumpukan cairan lambung, gejala umum pada hiatal hernia (bagian atas lambung).

Apa yang harus dilakukan yakni mengunyah jahe mentah atau buat jus dari dalamnya atau tambahkan ke teh. Konsumsilah setidaknya tiga kali sehari.

Ada beberapa jenis herbal yang ampuh mengobati penyakit hernia tanpa efek samping dan salah satunya ialah tentu saja lidah buaya.

TAGS   Herbal  hernia  Jahe  buttermilk 
