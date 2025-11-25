Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Herbal yang Umum Digunakan untuk Membantu Meluruhkan Batu Ginjal

Selasa, 25 November 2025 – 21:00 WIB
5 Herbal yang Umum Digunakan untuk Membantu Meluruhkan Batu Ginjal. Foto: Dok. JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Batu ginjal muncul akibat penumpukan mineral di dalam ginjal dan dapat menyebabkan nyeri pinggang, rasa panas saat berkemih, anyang-anyangan, hingga urine berdarah.

Penyebab batu ginjal umumnya meliputi kurang minum, pola makan tinggi garam, konsumsi tinggi oksalat, obesitas, hingga faktor genetik.

Selain penanganan medis, sejumlah herbal kerap digunakan masyarakat untuk membantu meredakan gejala dan mendukung peluruhan batu urin kecil.

Berikut lima herbal yang sering dipilih untuk membantu meluruhkan batu ginjal:

1. Tugingo

Herbal diuretik ringan yang membantu melancarkan buang air kecil dan meredakan rasa tidak nyaman pada saluran kemih.

2. Ginklin

Mengandung kombinasi ekstrak tanaman yang mendukung fungsi ginjal, membantu mengurangi anyang-anyangan, dan membantu pengeluaran pasir urin kecil.

3. Ji Ling Pian

Formula TCM yang membantu memperlancar aliran urine, meredakan panas saat berkemih, dan mendukung peluruhan batu urin berukuran kecil.

4. Urinofit

Suplemen dengan herbal diuretik dan antiinflamasi ringan untuk meredakan nyeri saat berkemih dan mengurangi risiko pembentukan batu urine.

Lima herbal ini kerap dipilih masyarakat untuk membantu meluruhkan batu ginjal dan meredakan gejalanya.

