JPNN.com - Kriminal

5 Jenazah Sekeluarga Terkubur dalam Satu Liang di Indramayu, Polisi Ungkap Hasil Pemeriksaan Awal

Rabu, 03 September 2025 – 20:22 WIB
Tim gabungan saat melakukan olah TKP lanjutan pada lokasi penemuan lima jenazah yang terkubur dalam satu liang di Kelurahan Paoman, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (3/9/2025). ANTARA/Fathnur Rohman.

jpnn.com, INDRAMAYU - Polres Indramayu melibatkan tim dari Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri dalam penyelidikan kasus penemuan lima jenazah satu keluarga yang terkubur dalam satu liang di Kelurahan Paoman, Indramayu, Jawa Barat. 

Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno dalam keterangannya di Indramayu, Rabu, mengatakan pengerahan tim gabungan ini dilakukan untuk menelusuri berbagai petunjuk dari lokasi kejadian sehingga kasus tersebut bisa diungkap secepat mungkin.

Ia memastikan seluruh proses penanganan kasus ini, dilakukan secara cermat khususnya guna mengungkap penyebab kematian para korban.

“Informasi dan petunjuk yang diperoleh tim di lapangan sangat penting. Mudah-mudahan segera terungkap terang benderang,” ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti. Namun, seluruh temuan masih dalam tahap analisis oleh penyidik bersama tim forensik dari Puslabfor.

Selain itu, pihaknya pun telah meminta keterangan dari lima saksi dan jumlah saksi ini dapat bertambah sesuai kebutuhan penyelidikan.

Tarno menegaskan saat ini belum ada penetapan tersangka dalam kasus ini, karena tim gabungan tengah fokus mendalami keterangan saksi dan bukti di lapangan.

“Doakan agar kasus ini cepat terungkap, sehingga keluarga korban mendapat kepastian hukum,” katanya.

Polres Indramayu & Puslabfor Polri menyelidiki penemuan 5 jenazah satu keluarga yang terkubur dalam satu liang di Kelurahan Paoman, Indramayu, Jawa Barat

