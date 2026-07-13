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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Jenis Buah Terbaik yang Aman Dikonsumsi Bayi Anda

Senin, 13 Juli 2026 – 09:03 WIB
5 Jenis Buah Terbaik yang Aman Dikonsumsi Bayi Anda - JPNN.COM
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - UNTUK memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, ibu-ibu biasanya memberi makan buah hati mereka buah.

Kaya akan vitamin, mineral, dan serat, buah diperlukan untuk memenuhi nutrisi bayi kamu setiap harinya.

Ada beberapa buah yang bisa menjadi pilihan yang aman dikonsumsi bayi Anda.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Apel

Apel kaya akan gizi seperti kalium, fosfor, kalsium, magnesium, vitamin A, vitamin C, dan mineral lainnya.

Selain itu, apel biasanya tidak akan menyebabkan alergi kepada bayi dan sangat mudah untuk dicerna.

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2. Pisang

Teksturnya yang lembut dan halus membuat pisang menjadi buah yang aman dikonsumsi bagi buah hati kamu.

Selain harganya murah, buah pisang memiliki banyak manfaat bagi bayi dan tidak akan menganggu pencernaan.

Ada beberapa jenis buah terbaik yang aman dikonsumsi bayi Anda dan salah satunya ialah tentu saja pisang.

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TAGS   Buah  Bayi  pisang  apel 
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