JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

5 Jenis Jus Buah yang Ampuh Atasi Sakit Kepala dengan Cepat

Jumat, 23 Januari 2026 – 04:51 WIB
Alpukat. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAKIT kepala merupakan salah satu jenis penyakit yang bisa menyerang siapa saja.

Hal itu tentunya sangat mengganggu dan menyebalkan, apalagi di saat yang tidak tepat.

Biasanya untuk meredakan sakit kepala bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan.

Namun, Anda juga bisa mengonsumsi bahan-bahan alami seperti jus buah.

Jus buah yang disukai banyak orang ternyata bisa mengatasi sakit kepala.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jus Melon

Buah belon ternyata memiliki khasiat yang ampuh untuk mengatasi sakit kepala.

Bahkan buah melon juga bisa menstabilkan kadar gula dalam tubuh dengan kandungan kalium.

Ada beberapa jenis jus buah yang bisa membantu meredakan sakit kepala dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja jus melon.

